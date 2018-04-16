Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США в "ближайшем будущем" решат вопрос о санкциях против РФ
США в "ближайшем будущем" решат вопрос о санкциях против РФ
Новости: Первый украинский вертолет поднялся в небо
Первый украинский вертолет поднялся в небо
Новости: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться лидерами
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться лидерами
Новости: Редкие писания о "брате" Иисуса были найдены в Египте
Редкие писания о "брате" Иисуса были найдены в Египте
X

Глава Xiaomi "засветил" еще не вышедший фитнес-браслет

Лэй Цзюнь
17:48 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Новая модель браслета имеет некие изменения от предыдущей.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь случайно продемонстрировал новый умный браслет Mi Band 3. Новинку своей компании он засветил на презентации игрового смартфона Black Shark.

О том, что на руке у Лэй Цзюня был Xiaomi Mi Band 3, который пока не представлен официально.

По данным издания, браслет, который заметили на руке гендиректора Xiaomi, отличается от Mi Band 2: главное отличие – это дисплей. На новом трекере он больше по размерам, чем его предшественник и сделан в форме таблетки с закругленными краями, который плавно переходит в ремешок.

При этом круглая сенсорная кнопка, которая присутствует в предыдущих моделях, осталась на своем месте. Только по слухам, она изменила свою функциональность и используется для возврата в предыдущее меню.

Как отмечает GizChina, Mi Band 3 получит стандартный набор функций для здоровья, который включает в себя датчик сердечного ритма, GPS, шагомер, таймер сна и многое другое. Вместе с тем, браслет получит поддержку Bluetooth 4.2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 3, Браслет, Лэй Цзюнь, Новая модель, Фитнес-браслет.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

В гонке за выпуск первого складного смартфона появился новый сильный игрок Военные технологии: армия Британии получила обновленные винтовки SA80A3 (Видео) Компания Xiaomi создает бюджетные смартфоны

Последние новости

СМИ: "МЮ" и "Шахтер" согласовали трансфер Фреда Жебривский рассказал, сколько "ДНР" задолжала Украине за воду Одному из убийц мэра Старобельска дали пожизненное
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
03 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
04 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
05 Последнее выступление эпатажной Зианджы на "Голосе страны" (Видео)
Новости сегодня
18:52 Штаб: Боевики обстреляли Пески из минометов и БМП
18:47 Во львовской больнице детей принимала нетрезвая врач
18:44 Эксперты назвали главную пользу сыра
18:44 Игрок "Ман Сити" бурно отметил чемпионство "горожан" в баре (Видео)
18:33 Позитивные комиксы, которые сделают ваше настроение ярче
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Украины подписал закон о защите прав детей
Порошенко подписал закон о защите прав детей
Новости: В Ереване продолжаются массовые акции протеста против экс-президента
В Ереване продолжаются акции протеста
Новости: Прогноз погоды на 17 апреля: Украину накроют грозы, похолодает
Украину накроют грозы, похолодает
Новости: Украину накроют магнитные бури: названы даты
Украину накроют магнитные бури: названы даты
Добавить комментарий
0