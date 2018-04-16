Глава Xiaomi "засветил" еще не вышедший фитнес-браслет
Новости технологии: Новая модель браслета имеет некие изменения от предыдущей.
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь случайно продемонстрировал новый умный браслет Mi Band 3. Новинку своей компании он засветил на презентации игрового смартфона Black Shark.
О том, что на руке у Лэй Цзюня был Xiaomi Mi Band 3, который пока не представлен официально.
По данным издания, браслет, который заметили на руке гендиректора Xiaomi, отличается от Mi Band 2: главное отличие – это дисплей. На новом трекере он больше по размерам, чем его предшественник и сделан в форме таблетки с закругленными краями, который плавно переходит в ремешок.
При этом круглая сенсорная кнопка, которая присутствует в предыдущих моделях, осталась на своем месте. Только по слухам, она изменила свою функциональность и используется для возврата в предыдущее меню.
Как отмечает GizChina, Mi Band 3 получит стандартный набор функций для здоровья, который включает в себя датчик сердечного ритма, GPS, шагомер, таймер сна и многое другое. Вместе с тем, браслет получит поддержку Bluetooth 4.2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.