Глава Xiaomi "засветил" еще не вышедший фитнес-браслет

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь случайно продемонстрировал новый умный браслет Mi Band 3. Новинку своей компании он засветил на презентации игрового смартфона Black Shark.

О том, что на руке у Лэй Цзюня был Xiaomi Mi Band 3, который пока не представлен официально.

По данным издания, браслет, который заметили на руке гендиректора Xiaomi, отличается от Mi Band 2: главное отличие – это дисплей. На новом трекере он больше по размерам, чем его предшественник и сделан в форме таблетки с закругленными краями, который плавно переходит в ремешок.

При этом круглая сенсорная кнопка, которая присутствует в предыдущих моделях, осталась на своем месте. Только по слухам, она изменила свою функциональность и используется для возврата в предыдущее меню.

Как отмечает GizChina, Mi Band 3 получит стандартный набор функций для здоровья, который включает в себя датчик сердечного ритма, GPS, шагомер, таймер сна и многое другое. Вместе с тем, браслет получит поддержку Bluetooth 4.2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.