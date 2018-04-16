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Встроенный антивирус Microsoft начал блокировать uTorrent

Microsoft
19:34 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Пользователь может самостоятельно добавить торрент-клиент в список исключений.

Встроенный антивирус Windows Defender компании Microsoft начал определять торрент-клиент uTorrent как вирус и блокировать его.

Отмечается, что Microsoft еще в 2017 году посвятила целую страницу uTorrent, называя его потенциально вредоносной программой и описывая риски, связанные с его использованием. Отмечается, что у программы плохая репутация и она может нанести ущерб компьютеру пользователя.

Теперь антивирус компании начал по умолчанию помещать uTorrent в карантин и прекращать его работу. Аналогично работают антивирусы от ESET, Sophos, TrendMicro и другие, которые определяют программу как вредоносную. В то же время пользователи все равно могут вручную добавить торрент-клиент в список исключений.

Представители BitTorrent, Inc. заявили о том, что отмеченной в качестве вируса была только одна вверсия торрент-клиента, которую установили примерно 5% пользователей.

Они также добавили, что перестали предлагать эту версию программы пользователям.

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Новости технологии, Microsoft, uTorrent, Антивирус, Блокировка, Пользователь.
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