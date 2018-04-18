Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мэй раскритиковала идею создания закона о военных операциях Британии за рубежом
Мэй раскритиковала идею создания закона о военных операциях Британии за рубежом
Новости: Украина и Хорватия обсудили вопросы обмена опытом реабилитации военных
Украина и Хорватия обсудили вопросы обмена опытом реабилитации военных
Новости: Это уже стает традицией: матч за Суперкубок Украины пройдет снова в Одессе
Это уже стает традицией: матч за Суперкубок Украины пройдет снова в Одессе
Новости: Микроскоп с дополненной реальностью от Google поможет диагностировать рак
Микроскоп с дополненной реальностью от Google поможет диагностировать рак
X

Осенью iPhone SE существенно подешевеет

iPhone SE
02:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: По прогнозам экспертов UBS (швейцарская глобальная финансовая компания), уже осенью цены на смартфоны iPhone SE существенно упадут.

Так, в UBS считают, что Apple планируют выпустить три новых iPhone в 2018 году. Презентация новинки должна состояться как раз осенью. Поэтому сразу после презентации Apple снизит стоимость старых моделей.

При этом, снижение цен коснется всех позиций. iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют на 50–100 долларов (1300–2600 гривен). При этом, по словам экспертов, цена iPhone SE может опуститься до 250–300 (6500–7800 гривен).

По слухам инсайдеров, осенью Apple планируют выпустить iPhone SE 2. Если презентация состоится, то оригинальная модель будет изъята из продажи, а новая версия получит ценник старой.

Презентация новых iPhone должна состояться в первой половине сентября 2018 года. Кроме смартфонов на ней могут быть представлены Apple Watch Series 4 с увеличенным дисплеем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPhone SE, UBS, Гаджет, Смартфон, Устройство, швейцарская глобальная финансовая компания.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Илон Маск рассказал, как компания пострадала из-за роботов Встроенный антивирус Microsoft начал блокировать uTorrent Глава Xiaomi "засветил" еще не вышедший фитнес-браслет

Последние новости

Смех до упаду: сногсшибательные невесты Сказка в реальном мире: удивительное поселение внутри пещеры в Китае (Фото) Свидетель ДТП в Харькове: Зайцева была в шоке, но без признаков опьянения
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
03 Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось
04 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
05 Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала
Новости сегодня
02:51 СМИ: Депутаты Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018
02:19 Красота и великолепие бабочек в снимках (Фото)
02:14 Форвард "Ман Сити" перенес операцию на колене
01:59 Как избавиться от нервного перенапряжения с помощью домашних средств
01:53 Экономический советник Трампа: Возвращение в ТТП это скорее мысль, чем стратегия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко прошла полиграф: выводы экспертов через два дня
Савченко прошла полиграф: выводы через два дня
Новости: Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Добавить комментарий
0