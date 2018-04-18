Осенью iPhone SE существенно подешевеет

Так, в UBS считают, что Apple планируют выпустить три новых iPhone в 2018 году. Презентация новинки должна состояться как раз осенью. Поэтому сразу после презентации Apple снизит стоимость старых моделей.

При этом, снижение цен коснется всех позиций. iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют на 50–100 долларов (1300–2600 гривен). При этом, по словам экспертов, цена iPhone SE может опуститься до 250–300 (6500–7800 гривен).

По слухам инсайдеров, осенью Apple планируют выпустить iPhone SE 2. Если презентация состоится, то оригинальная модель будет изъята из продажи, а новая версия получит ценник старой.

Презентация новых iPhone должна состояться в первой половине сентября 2018 года. Кроме смартфонов на ней могут быть представлены Apple Watch Series 4 с увеличенным дисплеем.