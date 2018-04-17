Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман назвал "заоблачной" учетную ставку НБУ
Гройсман назвал "заоблачной" учетную ставку НБУ
Новости: В Украине выросло число миллионеров
В Украине выросло число миллионеров
Новости: "Барселона" нашла замену Иньесте
"Барселона" нашла замену Иньесте
Новости: Мимо Земли пролетел массивный астероид, который не сразу заметили ученые NASA
Мимо Земли пролетел массивный астероид, который не сразу заметили ученые NASA
X

Искусственный интеллект помог улучшить создание металлического стекла

Металлическое стекло
13:45 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Объединение искусственного интеллекта с экспериментальными данными ускорило создание новой разновидности металлического стекла в 200 раз.

Стеклянная природа нового материала делает его более прочным, легким и коррозионно-стойким, чем современная сталь. Металлическое стекло – это особый сплав, у которого атомы расположены, как атомы стекла в окне. По характеристикам материал достаточно легкий и не поддается коррозии. За последние 50 лет было исследовано около 6 тысяч комбинаций ингридиентов для создания такого сплава.

Группа, возглавляемая учеными Национальной лаборатории ускорителей SLAC Министерства энергетики, Национального института стандартов и технологий и Северо-западного университета США, сообщила о сокращении затрат для обнаружения и улучшения металлического стекла на долю времени и стоимости. Как сообщил представитель группы разработчиков Апурва Мехта, "Мы смогли сделать и отобрать 20 000 вариантов за один год".

Исследовательская группа воспользовалась системой, которая сочетает в себе машинное обучение, при котором компьютерные алгоритмы собирают знания из огромных объемов данных - с экспериментами, которые быстро создают сотни образцов материалов за один раз. Это позволило команде открыть три новые смеси ингредиентов, которые образуют металлическое стекло.

"Обычно требуется около десятилетия или двух, чтобы получить материал от открытия до коммерческого использования. Мы сделали большой шаг в попытке сжать это время. Вы можете начать со списка свойств, которые вы хотите получить в новом материале, и, используя искусственный интеллект, быстро сузить огромную область потенциальных материалов до нескольких хороших кандидатов", - сказал Крис Вулвертон, профессор материаловедения и инженерии в Школе инженеров Маккормика.

Конечная цель, по словам Вулвертона, заключается в том, чтобы ученый мог сканировать сотни образцов материалов, получать почти немедленную обратную связь от моделей машинного обучения и сразу же получать новый набор образцов.

Апурва Мехта, в свою очередь, подчеркнул, что процесс подбора вариантов можно сделать еще быстрее и в конечном итоге автоматизировать его, чтобы полностью вывести людей из цикла проверок, чтобы ученые могли сосредоточиться на других аспектах своей работы, которые требуют человеческой интуиции и творчества. Команда заявила, что этот метод будет полезен во всех видах экспериментов, особенно при поиске материалов, таких как металлическое стекло и катализаторы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Искусственный интеллект, Исследование, Металлическое стекло, Создание, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Вскоре в Instagram можно будет скачать фото и не только Apple начнет выпускать модель iPhone 6S Plus в Индии У владельцев iPhone 8 возникли проблемы после обновления операционной системы

Последние новости

В "Игру престолов" возвращается один из ранее убитых героев В Ереване протестующие объявили "бархатную революцию" Полиция предоставила охрану арбитру матча "Реал" - "Ювентус"
Сегодня читают
01 МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
02 Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
03 Главный военный прокурор Украины подал в суд на начальника Генштаба
04 Леоненко - об игре Гармаша в матче против "Шахтера"
05 Срна - о матче Шахтер" - "Динамо"
Новости сегодня
13:58 Диета Вейла: как побороть воспалительные процессы и успокоиться
13:55 Улыбка до ушей: позитивные картинки с смешными надписями
13:55 Правоохранители Украины переходят на усиленный режим работы
13:53 Украинские теннисистки сыграют в основной сетке престижного турнира в США
13:49 Темой Книжного Арсенала в этом году будет "Проект будущего"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заразили роутеры по всему миру: США и Британия обвинили РФ в кибератаках
США и Британия обвинили РФ в кибератаках
Новости: В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ужасном ДТП
В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 апреля 2018 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 апреля 2018 года
Добавить комментарий
0