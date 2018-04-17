Смартфон Xiaomi Mi 6X представят в пяти ярких цветах

25 апреля Xiaomi представит смартфон Mi 6X в синем, розовом, красном, черном и золотом цветах.

Об этом свидетельствуют рекламные материала смартфона, которые были опубликованы в социальной сети Weibo, пишет FoneArena.

Судя по рекламному снимку, модель получит похожий на Redmi Note 5 Pro дизайн с вертикально ориентированным модулем двойной тыльной камеры и сканером отпечатков пальцев на металлической задней панели.

Неизвестной пока остается модель процессора, на основе которой будет работать новый смартфон. Некоторые источники говорят, что телефон будет поставляться с MediaTek Helio P60, в то время как другие говорят, что это будет Snapdragon 660 или Snapdragon 626.

Для гаджета будут предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой 20+8 Мп. Аккумулятор обладает емкостью 2910 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.