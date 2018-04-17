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Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)

Самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351
19:33 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Американская компания поднимет в воздух самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 летом 2018 года.

Венчурная аэрокосмическая компания из США Stratolaunch Systems заявила, что полет самолета Scaled Composites Stratolaunch Model 351 произойдет летом этого года. Об этом ее представители заявили на научной конференции 34th Space Symposium в Колорадо-Спрингс. Впрочем, по мнению экспертов, не исключено, что предполагаемую дату могут сдвинуть на более поздний срок. Это обусловлено сложностью конструкции и использованием принципиально новых конструктивных решений.

Сейчас за спиной у самолета — целый ряд успешно пройденных наземных испытаний. В феврале этого года стало известно, что Scaled Composites Stratolaunch Model 351 в рамках рулежных испытаний достиг скорости 46 миль в час (74 км/ч). Испытания проходили в Мохаве, штат Калифорния. Первые рулежные тесты самолет выполнил еще раньше, а выкатили его 31 мая прошлого года. Тогда же появились первые качественные фотографии почти достроенной крылатой машины.

Стоит отметить, что, хотя малые самолеты способны подниматься в воздух при относительно небольших скоростях, для взлета столь крупной машины потребуется гораздо большая скорость. При этом инженеры сделали все возможное, чтобы облегчить самолет. Компания Scaled Composites применила в конструкции самые передовые композитные материалы.

Самолет выполнен по весьма оригинальной двухфюзеляжной схеме. Он имеет шесть двухконтурных турбореактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056. Машина обладает самым большим размахом крыла в истории. Ее также можно считать крупнейшим самолетом. Сразу за Scaled Composites Stratolaunch Model 351 идет советский транспортный самолет Ан-225 ("Мрия"), существенно уступающий "американцу" по размаху крыла. Третье место занимает Airbus A340-600. Самым же крупным серийным самолетом в мире и самым большим по пассажировместимости признали знаменитый Airbus A380.

Напомним, авиационно-космическую систему "воздушного старта" Stratolaunch представили еще в 2011 году. Она призвана выводить на низкую околоземную орбиту 6,12 тонны полезного груза. Комплекс включает в себя три главных компонента: гигантский самолет, многоступенчатую ракету и систему, позволяющую объединить эти два сегмента.

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Новости технологии, Scaled Composites Stratolaunch Model 351, Stratolaunch Systems, Венчурная аэрокосмическая компания, Самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351, Самый большой самолет.
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