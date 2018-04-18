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На выставке в Амстердаме представили капсулу для эвтаназии

Sarco
04:50 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Разработчики вынесли на суд мировой общественности свое видение того, как можно проводить эвтаназию.

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме представили облик капсулы для самоубийств под названием Sarco. Устройство планируют сконструировать нидерландский дизайнер Александр Баннинк (Alexander Bannink) и австралийский общественный деятель Филип Ницшке (Philip Nitschke). Последний много лет посвятил борьбе за легализацию эвтаназии.

В основании конструкции находится резервуар с азотом. Над ним расположена съемная капсула, куда ложится человек, решивший добровольно уйти из жизни. По окончании «процедуры» капсула может выступать в качестве гроба. Как говорят создатели, выбранная концепция позволит человеку быстро и безболезненно покончить с собой. Смерть наступает после заполнения капсулы азотом. «Он или она почувствует легкое головокружение, затем быстро потеряет сознание и умрет», — объясняет Филип Ницшке. 

Впрочем, такой «гуманный» способ сталкивается с жесткой критикой из-за аналогий с методами, применявшимися нацистами в годы Второй мировой войны. Некоторые даже назвали Sarco «газовой камерой». Критика не останавливает Александра Баннинка и Филипа Ницшке. Более того, они намерены выложить в Сеть чертежи устройства, по которым можно самостоятельно построить аппарат при наличии времени и ресурсов.

 На выставке показали лишь макет. Желающие получили возможность «протестировать» устройство с использованием очков виртуальной реальности. Действующий образец намерены создать уже к концу текущего года.

 Филип Ницшке — известный австралийский гуманист, автор и основатель группы Exit International. Благодаря его стараниям, удалось легализовать эвтаназию в северной части Австралии (впоследствии соответствующий закон отменили). По словам самого Ницшке, его группу постоянно преследуют власти. Тем не менее отказываться от своих убеждений он не собирается.

 Стоит отметить, что похоронная индустрия все активнее использует высокие технологии. Недавно стало известно о разработке шведскими специалистами концепции «электронных копий» умерших людей. Первоначально они будут представлять собой программы, умеющие имитировать голос усопшего и отвечать на простые вопросы. Однако в будущем, если технологии позволят, разработчики хотят создавать роботизированные копии.

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Новости технологии, Exit International, Sarco, Амстердам, Эвтаназия.
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