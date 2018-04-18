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Эксперты составили рейтинг самых мощных Android-смартфонов марта

Samsung Galaxy S9 +
17:34 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новые устройства Samsung стали лидерами рейтинга.

Популярный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг Android-смартфонов, в котором сменился лидер. Лидером мартовского рейтинга стал новый Samsung Galaxy S9 +. Гаджет на процессоре Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц набрал 264,402 балла в сервисе AnTuTu и немного опередил модель Galaxy S9 с 263 754 очками.

Далее в списке находятся Mate 10 Pro и Mate 10 от Huawei. Оба работают под управлением Kirin 970 SoC от Huawei. Это первый мобильный процессор с выделенной поддержкой искусственного интеллекта. Хотя оба телефона оснащены одним и тем же чипом, Mate 10 Pro имеет более высокий балл (213 980), чем Mate 10 (213,909). Вероятно, это связано с большей оперативной памятью в версии Pro. Интересно, что рейтинге прошлого месяца лидером была модель Huawei Mate 10, которая опережала Huawei Mate 10 Pro, но совсем ненамного.

На пятом месте оказался гаджет от дочерней компании Huawei — Honor View 10, который также получил процессор Kirin 970. Шестая и седьмая позиция достались OnePlus 5T и OnePlus 5 соответственно. Оба устройства работают на базе Snapdragon 835. Последние три места достались Nubia Z17, Z17s и Xiomi Mi 6.

Журналисты отмечают, что в список не попали представленные в конце марта Huawei P20 и P20 Pro. Также в верхней пятерке должна оказаться модель Mi MIX 2s от Xiaomi.

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Новости технологии, Android, Android-смартфоны, Samsung Galaxy S9, Самые мощные Android-смартфоны, Смартфоны.
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