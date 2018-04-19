Мы приготовили для тебя подборку из научных фактов, которые на первый взгляд кажутся невероятными.

Друг мой, ты даже не представляешь, насколько мизерны твои знания о нашем мире. Да-да, диплом биолога, эколога, медика или географа не дает тебе права расслабляться. Скажу больше: даже авторитетное ученое звание - не показатель. Как говорится, век живи, век учись, а дураком помрешь. Сократ здесь был предельно прав: "Я знаю, что я ничего не знаю". Действительно, знания - это не то, что можно получить раз и навсегда, это своего рода живой объект, который требует постоянного обновления. Сегодня мы приготовили для тебя подборку из научных фактов, которые на первый взгляд кажутся невероятными... Но на самом деле это чистой воды правда. Только не говори, что ты об этом знал!