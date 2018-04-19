Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Новости: В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
Новости: Состав сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы
Состав сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы
Новости: Ракета SpaceX запустила телескоп NASA (Видео)
Ракета SpaceX запустила телескоп NASA (Видео)
X

Google больше нельзя использовать для обхода блокировок

Google
11:51 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Google отключила возможность использовать свой домен для обхода блокировок.

Компания Google изменила свою сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок.

Обновление заметили 13 апреля разработчики анонимайзера Tor, в Google подтвердили, что это так.

Режим работы сетей компании позволял сторонним разработчикам делать вид, что они обращаются к сайтам с домена Google.com. Это позволяло обходить блокировки, в том числе на государственном уровне, потому что трафик от Google не фильтровался. Такой функцией, в частности, пользовался мессенджер Signal.

"Использование подставного домена никогда не было функционалом Google, но до последнего времени это работало из-за особенностей нашего программного обеспечения. Мы постоянно обновляем сеть и в рамках очередного дополнения отключили этот режим. Возвращать его в будущем мы не планируем", — заявил представитель Google.

Для обхода блокировок в РФ Telegram использовал, в том числе, серверы Google, которые начал массово блокировать Роскомнадзор.

Используя VPN, браузер Tor или режим экономии трафика в Chrome обходят блокировку запрещенных сайтов в Украине. Во всех случаях осуществляется подмена реального украинского IP-адреса пользователя, так как передача данных проходит через зарубежные серверы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Google, VPN., Блокировка, Домен, Обход блокировок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Осенью iPhone SE существенно подешевеет Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео) Смартфон Xiaomi Mi 6X представят в пяти ярких цветах

Последние новости

Крис Прэтт рассказал об разводе с Анной Фэрис Порошенко выступил в Раде Парламент Киргизии выразил недоверие правительству
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Усик оценил Гассиева (Видео)
03 Врачи объяснили, почему нужно употреблять плавленный сыр
04 Закрытая встреча: стало известно, о чем говорил Порошенко с министрами
05 Истинный шедевр: Тайсон отличился шикарным голом в матче Кубка Украины (Видео)
Новости сегодня
12:03 Хохот до упада: модельер приодел мужчин в женское для своего показа
11:51 Жена Конте прервала пресс-конференцию тренера "Челси" (Видео)
11:49 "Укртрансгаз" оценили в 328 млрд грн
11:42 Слова Хацкевича после выхода "Динамо" в финал Кубка Украины
11:39 Фермеры во Франции нашли часть капсулы SpaceX
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Новости: Британия: мотив и ресурсы для создания "Новичка" есть только у России
Британия: ресурсы для создания "Новичка" есть только у России
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Добавить комментарий
0