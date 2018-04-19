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Исследователи установили новый рекорд по скорости передачи данных

Оптоволокно
19:55 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Во время эксперимента удалось достичь скорости передачи в 159 терабит в секунду на расстояние 1045 километров

Исследователи из исследовательского института NICT Network System и компании Fujikura Ltd, специалисты которой разработали новый тип трехмодового (трехканального) оптического волокна, провели эксперимент, во время которого была достигнута скорость передачи информации в 159 терабит в секунду на расстояние 1045 километров. В обычных условиях задержки при использовании многомодового оптоволокна мешают одновременно получать высокие скорости передачи и осуществлять передачу на большие расстояния. И данное достижение является своего рода демонстрацией нового метода преодоления ограничений.

Для того, чтобы получить столь высокую скорость передачи исследователи использовали источник света, вырабатывающий оптическую гребенку с 348 пиками, т.е. с 348 фиксированными длинами волн. При передаче использовались технологии мультиплексирования сигнала, модулированного при помощи высокоплотной многоуровневой амплитудно-квадратурной модуляции 16-QAM. А использование технологии MIMO (multiple-input and multiple-output) позволило восстановить исходную последовательность пакетов данных, прошедших через 1000-километровую дистанцию с различными задержками.

Разработанное компанией Fujikura Ltd оптоволокно имеет стандартный диаметр в 0.125 миллиметра, что делает его совместимым с большинством современного коммуникационного оборудования. Тем не менее, новая технология передачи данных находится пока еще на самой ранней стадии ее разработки и до начала ее практического применения может пройти достаточно долгое время.

Японские исследователи собираются продолжить исследовать и развивать дальше разработанные ими оптические коммуникационные технологии и создать коммуникационное оборудование следующего поколения, полностью использующее потенциал этих технологий. И, вполне вероятно, что в будущем, на основе этих технологий будут функционировать системы обработки "Больших данных", мобильные сети 5G и другие системы, требующие больших скоростей при передаче данных на дальние расстояния.

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Все по теме:

Новости технологии, Fujikura Ltd, NICT Network System, Глобальная сеть, Оптоволокно, Скорость передачи данных, Япония.
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