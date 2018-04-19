Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Новости: В Страсбурге приняли важную резолюцию по Украине
В Страсбурге приняли важную резолюцию по Украине
Новости: Сергей Ребров уволен с поста наставника "Аль-Ахли"
Сергей Ребров уволен с поста наставника "Аль-Ахли"
Новости: На пороге взрослой жизни: подросшие детки знаменитых людей (Фото)
На пороге взрослой жизни: подросшие детки знаменитых людей (Фото)
X

Новое приложение в Apple Watch поможет побороть храпение

Apple Watch
20:11 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Часы будут действовать также, как если бы партнер храпящего проснулся и аккуратно перевернул его.

19 апреля 2018 года для раздела «Анализ сна» Apple Watch появилось новое приложение, помогающее предупредить храп. О полезном нововведении сообщает 9to5Mac.

При обнаружении храпа приложение на iPhone посылает команду на умные часы, чтобы те беззвучно сымитировали легкое касание запястья пользователя. Легкая вибрация не нарушит сон, но заставит человека поменять положение тела, в следствие чего храп прекратится. 

Приложение совместимо с разделами «Здоровье» и «Анализ сна» на iPhone и Apple Watch. Установив приложение на смарт-часы, важно включить контроль храпа на iPhone.

Улучшенный «Анализ сна» на Apple Watch также включает в себя умный будильник, который помогает пользователю легко проснуться в заданное время. Преимуществом такого пробуждения является то, что для него не требуется никаких мелодий, а значит человек подвергается меньшему стрессу.

В основе приложения лежат два патента. Алгоритм, описанный в первом, помогает вычислить оптимальную фазу сна для пробуждения. Благодаря второму патенту, расширение может анализировать состояния сна пользователя, оценивая звуки.

Программу можно скачать бесплатно в App Store.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple Watch, iPhone, Анализ сна, Храпение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Эксперты составили рейтинг самых мощных Android-смартфонов марта Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета Во Франции компания HTT строит испытательный участок системы Hyperloop

Последние новости

Заброшенный дом, который вернет вас в прошлое (Фото) Прикольные комиксы об испытаниях, с которыми сталкиваются женщины Исследователи установили новый рекорд по скорости передачи данных
Сегодня читают
01 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
02 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
03 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
04 Усик оценил Гассиева (Видео)
05 Диетологи рассказали о новых правилах похудения
Новости сегодня
21:21 Ей завидуют все: наследница малазийского миллиардера (Фото)
21:16 Гассиев: Жаль, что Усик получил травму
21:13 Microsoft выпустил оффлайн-переводчик для смартфонов
21:09 Столтенберг: НАТО пока не усиливается в Прибалтике
21:03 СМИ: "Шахтер" не станет продлевать контракт с Дарио Срна
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров
Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров
Новости: Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Добавить комментарий
0