Новое приложение в Apple Watch поможет побороть храпение

19 апреля 2018 года для раздела «Анализ сна» Apple Watch появилось новое приложение, помогающее предупредить храп. О полезном нововведении сообщает 9to5Mac.

При обнаружении храпа приложение на iPhone посылает команду на умные часы, чтобы те беззвучно сымитировали легкое касание запястья пользователя. Легкая вибрация не нарушит сон, но заставит человека поменять положение тела, в следствие чего храп прекратится.

Приложение совместимо с разделами «Здоровье» и «Анализ сна» на iPhone и Apple Watch. Установив приложение на смарт-часы, важно включить контроль храпа на iPhone.

Улучшенный «Анализ сна» на Apple Watch также включает в себя умный будильник, который помогает пользователю легко проснуться в заданное время. Преимуществом такого пробуждения является то, что для него не требуется никаких мелодий, а значит человек подвергается меньшему стрессу.

В основе приложения лежат два патента. Алгоритм, описанный в первом, помогает вычислить оптимальную фазу сна для пробуждения. Благодаря второму патенту, расширение может анализировать состояния сна пользователя, оценивая звуки.

Программу можно скачать бесплатно в App Store.