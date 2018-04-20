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Компания Terrafugia представила новый концепт летающего автомобиля

Смотрите фото (6)
Terrafugia TF-2
14:46 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Несмотря на перспективность проекта, аппарат TF-2 на данном этапе является всего лишь концептом и на скорое воплощение его в реальности рассчитывать не стоит.

Компания Terrafugia уже достаточно долгое время занимается разработкой летающих автомобилей, пассажирских транспортных средств, способных передвигаться, как по дорогам, так и по воздуху. Созданные этой компанией летающие автомобили Terrafugia Transition уже не раз поднимались в воздух и компании уже удалось даже получить одобрение американского Федерального управления авиации (FAA). Конструкцию летающего автомобиля компании Terrafugia и других компаний вряд ли можно назвать удачной, ведь в любой момент времени половина узлов и деталей такого транспортного средства бездействует и выступает в качестве "мертвого груза". При движении по дороге этим мертвым грузом является часть автомобиля, использующаяся для обеспечения полетов, а во время полета - та часть, которая используется на дороге.

 Тем не менее, инженерам компании Terrafugia удалось найти красивое решение описанной выше проблемы и воплотить это решение в виде концепта, получившего название TF-2. Основой этого транспортного средства является пассажирская капсула, которая может перевозиться по воздуху, будучи прицепленной к летательному аппарату с вертикальным взлетом и посадкой. А для обеспечения движения по дорогам эта капсула устанавливается на автомобильное шасси.

Автоматическая система стыковки TF-2 может обеспечить посадку капсулы, ее установку на автомобильное шасси и старт уже с другой пассажирской капсулой всего за две минуты времени. Это время меньше времени, требующегося нынешнему летающему автомобилю Transition для изменения его конфигурации и смены режима движения.

Летательный аппарат системы TF-2 может летать под управлением человека-пилота, но в нем установлены все необходимые средства и системы, позволяющие аппарату летать полностью в автоматическом режиме. У летательного аппарата имеются поворотные роторы с лопастями, что делает его чем-то похожим на летательный аппарат V22 Osprey. Но сам аппарат TF-2 более прост с технической точки зрения и более легок, его полный взлетный вес равняется 4090 килограммам. Крейсерская скорость аппарата TF-2 в полете составляет 330 километров в час, а дальность полета - 555 километров при полной загрузке.


Сейчас компания Terrafugia занимается сбором мнений, которые позволят им развить эту интересную идею далее и довести ее до практического воплощения.

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Новости технологии, Terrafugia, TF-2, Автомобиль будущего, Воздушное такси, Летающий автомобиль.
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