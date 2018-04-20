Ulefone анонсировала смартфон с мощной батареей

Главным преимуществом этого смартфона является большая батарея емкостью 13000 мАч, которая может обеспечить до 7 дней работы с одного заряда.

Кроме того, батарея поддерживает технологию быстрой зарядки 5В/5А, которая позволяет зарядить батарею всего за 2,5 часа.

Смартфон Ulefone Power 5 может заряжаться от беспроводной зарядки 10 Вт.Ulefone.

Новинка от Ulefone имеет 8-ядерный процессор MTK6763 и графический процессор ARM Mali-G71. Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Power 5 имеет 6-дюймовый полноэкранный дисплей с разрешением FHD + и соотношения сторон экрана 18:9. Что касается дизайна, то задняя панель изготовлена из металла и имеет кожаную отделку. А благодаря элегантным изгибам, телефон хорошо "сидит" в руке.

На задней панели размещена двойная камера с размером 21 Мп (сенсор Sony IMX 230) + 5 Мп датчиками. Есть также двойная фронтальная камера с парой датчиков на 13 Мп (сенсор Samsung S5K3P3) + 5 Мп для обеспечения качественных фотографий. Камеры оснащены технологией OIS.

Кроме того, телефон поддерживает искусственный интеллект для разблокировки за лицом. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев. В смартфоне встроены два слота для карт SIM, модем LTE, адаптеры Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11a / b/g/n и разъем USB-C.

В продажу UIefone Power 5 поступит уже 24 апреля. Его стоимость пока не разглашают.