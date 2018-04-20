Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Новости: Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: "Золота Дзиґа": полный список победителей
"Золота Дзиґа": полный список победителей
X

Ulefone анонсировала смартфон с мощной батареей

Ulefone
22:41 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: 19 апреля компания Ulefone представила смартфон Ulefone Power 5.

Главным преимуществом этого смартфона является большая батарея емкостью 13000 мАч, которая может обеспечить до 7 дней работы с одного заряда.

Кроме того, батарея поддерживает технологию быстрой зарядки 5В/5А, которая позволяет зарядить батарею всего за 2,5 часа.

Смартфон Ulefone Power 5 может заряжаться от беспроводной зарядки 10 Вт.Ulefone.

Новинка от Ulefone имеет 8-ядерный процессор MTK6763 и графический процессор ARM Mali-G71. Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Power 5 имеет 6-дюймовый полноэкранный дисплей с разрешением FHD + и соотношения сторон экрана 18:9. Что касается дизайна, то задняя панель изготовлена из металла и имеет кожаную отделку. А благодаря элегантным изгибам, телефон хорошо "сидит" в руке.

На задней панели размещена двойная камера с размером 21 Мп (сенсор Sony IMX 230) + 5 Мп датчиками. Есть также двойная фронтальная камера с парой датчиков на 13 Мп (сенсор Samsung S5K3P3) + 5 Мп для обеспечения качественных фотографий. Камеры оснащены технологией OIS.

Кроме того, телефон поддерживает искусственный интеллект для разблокировки за лицом. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев. В смартфоне встроены два слота для карт SIM, модем LTE, адаптеры Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11a / b/g/n и разъем USB-C.

В продажу UIefone Power 5 поступит уже 24 апреля. Его стоимость пока не разглашают.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, UIefone Power 5, Ulefone, Батарея, Гаджет, Смартфон, Устройство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Новая нейросеть MIT находит на картах дороги, о которых не знают навигаторы Microsoft выпустил оффлайн-переводчик для смартфонов Новое приложение в Apple Watch поможет побороть храпение

Последние новости

Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео) Для форварда "Ромы" сезон закончен Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
23:35 Китай планирует запуск прямых авиарейсов из провинции Хайнань в Украину
23:24 Клопп - о главных целях Мохамеда Салаха
23:15 Исследователи назвали самый стильный "возраст" женщины
23:05 Дикий смех: курьезные и нелепые романтические снимки
22:51 Эмилия Кларк показала первое видео со съемок "Игры престолов" 8 сезона
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0