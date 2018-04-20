https://telegraf.com.ua/files/2018/04/180327_daisy_sl_phonedisplayremoval_000711-print-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4020775-apple-sozdal-robota-kotoryiy-mozhet-razobrat-200-iphone-v-chas.html
Apple создал робота, который может разобрать 200 iPhone в час
Новости технологии: Компания Apple представила нового робота, который разбирает смартфоны iPhone. Он способен разделить до 200 телефонов в час и может работать с 9 моделями iPhone.
Новый робот называется Daisy и он более продуктивен, чем его предшественник – робот Liam.
Промышленный робот способен разбирать до 200 смартфонов за час и может работать с девятью моделями iPhone. Машина разбирает смартфон и сортирует составные части, которые затем могут быть переработаны для повторного использования.
Кроме того, за каждое устройство, которое владельцы принесут на переработку в рамках программы утилизации Apple GiveBack, компания будет делать пожертвования Международному сообществу сохранения природы. Как работает робот от Apple, который может разобрать 200 iPhone в час – смотрите видео
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