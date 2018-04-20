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Apple создал робота, который может разобрать 200 iPhone в час

Apple
18:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Apple представила нового робота, который разбирает смартфоны iPhone. Он способен разделить до 200 телефонов в час и может работать с 9 моделями iPhone.

Новый робот называется Daisy и он более продуктивен, чем его предшественник – робот Liam.

Промышленный робот способен разбирать до 200 смартфонов за час и может работать с девятью моделями iPhone. Машина разбирает смартфон и сортирует составные части, которые затем могут быть переработаны для повторного использования.

Кроме того, за каждое устройство, которое владельцы принесут на переработку в рамках программы утилизации Apple GiveBack, компания будет делать пожертвования Международному сообществу сохранения природы. Как работает робот от Apple, который может разобрать 200 iPhone в час – смотрите видео

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Новости технологии, 200 iPhone, Apple, iPhone, Видео, Компания, Новый робот, Робот.
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