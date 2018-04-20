Apple создал робота, который может разобрать 200 iPhone в час

Новый робот называется Daisy и он более продуктивен, чем его предшественник – робот Liam.

Промышленный робот способен разбирать до 200 смартфонов за час и может работать с девятью моделями iPhone. Машина разбирает смартфон и сортирует составные части, которые затем могут быть переработаны для повторного использования.

Кроме того, за каждое устройство, которое владельцы принесут на переработку в рамках программы утилизации Apple GiveBack, компания будет делать пожертвования Международному сообществу сохранения природы. Как работает робот от Apple, который может разобрать 200 iPhone в час – смотрите видео