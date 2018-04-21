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Motorola готовит новую программу Android Beta Experiences для своих смартфонов

Motorola
04:31 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: Твиттер

Новости технологии: Накануне Motorola провела презентацию в Бразилии, на которой представила обновлённые линейки смартфонов Moto G6 и Moto E5.

Кроме этого, вице-президент продуктов компании Дэн Дери (Dan Dery) рассказал о планах представить новую программу Android Beta Experiences.

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Что известно

Дери не сообщил никаких конкретных особенностей программы, но можно предположить, что она позволит пользователям тестировать обновления приложений Motorola и, скорее всего, свежие версии ОС. Пока неизвестно, какие именно смартфоны будут поддерживать Android Beta Experiences. Скорее всего, компания объявит список после её анонса.

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Последнее время устройства Motorola получали свежие версии ОС не так оперативно, как раньше. Так что новая программа позволит выпускать прошивки быстрее, предварительно протестировав их вместе с пользователями.

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Когда ждать

Информации о дате анонса программы нет. Но известно, что производитель должен летом представить свой флагманский смартфон. Вероятней всего, она дебютирует вместе с ним.

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Все по теме:

Новости технологии, Android Beta Experiences, Moto E5, Moto G6, Motorola, Гаджеты, Смартфоны, Технологии.
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