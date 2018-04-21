Новый iPhone со стеклянной задней панелью может быть представлен в мае

Производители корпусов рассказали, что новинка сохранит размер оригинального iPhone SE. Смартфон будет оснащен сканером отпечатков пальцев Touch ID и четырехдюймовым дисплеем. Задняя панель может быть выполнена из стекла. Возможно, аппарат будет оснащен беспроводной зарядкой.

Источники Mac Otakara сообщили, что в смартфоне не будет 3,5 мм аудиоразъема. iPhone SE 2 получит процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Новый процессор обеспечит поддержку форматов HEIF и HEVC.

Смартфон могут представить в мае, рассказали производители корпусов. Вполне вероятно, что это может оказаться правдой. 18 апреля Apple зарегистрировала неизвестный iPhone на сайте Евразийской экономической комиссии. iPad 2018, который представили в марте, попал в базу данных в феврале. За последние пять лет, Apple представляла два новых продукта в мае: iPod touch в 2013 году и 15-дюймовый MacBook Pro в 2015 году.