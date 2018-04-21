Обновление дизайна App Store значительно увеличило число загрузок

В отчете от 20 апреля сообщается, что благодаря свежему внешнему виду цифрового магазина, а также новым вкладкам "Приложение дня" и "Игра дня" число скачиваний у многих разработчиков увеличилось на 800%.

Что касается категорий App Store Stories или App List – тут цифры меньше, но не менее впечатляющие. Благодаря им прирост загрузок увеличился от 222% до 240%.

Для получения данных Sensor Tower сравнила цифры с сентября 2017 года – даты запуска iOS 11 – и апреля 2018 года. Она также выяснила, что Apple в основном продвигает популярных и состоятельных разработчиков, а не инди-проекты.

13 из 15 рекламируемых Apple компаний уже имели по крайней мере один миллион скачивай в американском App Store. Очевидно, это из-за денег, но остается надеяться, что IT-гигант пересмотрит позицию и поможет развиваться малобюджетным специалистам.

iOS 11 — версия операционной системы iOS корпорации Apple. Она была представлена на Всемирной конференции разработчиков компании 5 июня 2017 года. Самой новейшей на данный момент является iOS 11.3.