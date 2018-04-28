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Корейские ученые "распечатали" еду на 3D принтере

Еда
04:53 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Правда, о вкусовых качествах продукта на выступлении речи не шло.

На конференции Experimental Biology 2018 ученые из Южной Кореи представили новую технологию: 3D-печать еды с заданной формой,текстурой и содержанием питательных веществ.

"Мы создали платформу, которая использует 3D-печать для создания пищевых микроструктур, они позволяют задавать текстуру еды и скорость ее всасывания телом на персональном уровне, — говорит Ри Чжин-Куй, профессор и глава исследования. — Мы думаем, что однажды у людей будут картриджи с измельченной версией различных ингредиентов, которые можно будет смешивать с помощью 3D-принтера и готовить согласно потребностям и вкусам пользователя".

Вдобавок к персонализации пищи возможность трехмерной печати еды дома или в промышленных масштабах значительно снизит количество пищевых отходов, а также снизит цену пищи из-за решения проблем с хранением и перевозкой. И, естественно, такая переработка пищи и создание из нее объектов любых форм может соответствовать растущим потребностям увеличивающегося количества людей на Земле.

Для исследования ученые использовали прототип 3D-принтера, на котором можно создавать еду с микроструктурами, повторяющими физические характеристики и нанотекстуру реальных пищевых образцов. С помощью такого контроля можно заранее выставить и форму, и структуру, и даже скорость абсорбции еды, чего с обыкновенной пищей сделать нельзя.

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Новости технологии, 3D печать, Experimental Biology, Биология, Печать еды, Химия.
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