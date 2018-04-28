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В Сети появилось изображение нового флагманского смартфона LG

LG G7 ThinQ
15:10 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Изображение демонстрирует топовый смартфон с "монобровью" от южнокорейского производителя.

В Сети было опубликовано изображение нового флагманского смартфона LG G7 ThinQ, презентация которого ожидается в ближайшее время. Новинка получила характерную для iPhone X "монобровь" вверху экрана.

Ожидается, что официальный релиз гаджета состоится 2 мая этого года. Изображение демонстрирует гаджет в синем цвете.

Производитель дал возможность желающим спрятать "вырез" вверху экрана при помощи специальных настроек, которые делают панель полностью черной.

По части других характеристик известно, что диагональ дисплея составит 6,1 дюйма, а его разрешение - 2880×1440. Камера будет двойной, с модулями на 16+16 Мп.

В основу смартфона ляжет топовый процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит от 4 до 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.

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Новости технологии, LG, LG G7 ThinQ, Смартфоны, Телефоны, Флагманские смартфоны.
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