В Украине стартовали продажи бюджетного планшета iPad 9.7

Во время презентации планшета в США была названа рекомендованная стоимость 329 долларов – это около 8700 гривен. Однако в Украине планшет будут продавать по значительно более высокой цене – от 11 тысяч гривен.

Pad 9.7 (2018): характеристики

Pad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением +1536 на 2048 пикселей (3: 4), сканером отпечатков пальцев Touch ID (первого поколения), 4-ядерным процессором Apple A10 Fusion (используется в iPhone 7 и iPhone 7 Plus), камерой FaceTime с поддержкой записи HD-видео, основной 8 Мп камерой, LTE-модемом со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, а также 2 ГБ оперативной памяти.

Аппарат совместим с технологией дополненной реальности AR, которой владельцы iPhone, iPad и iPod Touch могут пользоваться после релиза операционной системы iOS 11 в 2017 году.

Он также поддерживает технологию Split View, которая позволяет разделить экран планшета на две части, чтобы, например, одновременно набирать какой-то текст. Apple представила эту новинку, как помощника, в первую очередь, для школьников и студентов.