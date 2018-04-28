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В Украине стартовали продажи бюджетного планшета iPad 9.7

iPad 9.7 (2018)
21:01 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: 28 апреля в Украине поступил в продажу новый бюджетный планшет от Apple iPad 9.7 (2018). Цены на новинку стартуют от 11 тысяч гривен.

Во время презентации планшета в США была названа рекомендованная стоимость 329 долларов – это около 8700 гривен. Однако в Украине планшет будут продавать по значительно более высокой цене – от 11 тысяч гривен.

Pad 9.7 (2018): характеристики

Pad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением +1536 на 2048 пикселей (3: 4), сканером отпечатков пальцев Touch ID (первого поколения), 4-ядерным процессором Apple A10 Fusion (используется в iPhone 7 и iPhone 7 Plus), камерой FaceTime с поддержкой записи HD-видео, основной 8 Мп камерой, LTE-модемом со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, а также 2 ГБ оперативной памяти.

Аппарат совместим с технологией дополненной реальности AR, которой владельцы iPhone, iPad и iPod Touch могут пользоваться после релиза операционной системы iOS 11 в 2017 году.

Он также поддерживает технологию Split View, которая позволяет разделить экран планшета на две части, чтобы, например, одновременно набирать какой-то текст. Apple представила эту новинку, как помощника, в первую очередь, для школьников и студентов.

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Новости технологии, Apple, iPad, iPad 9.7, iPad 9.7 (2018), Гаджет, Планшет, Техно, Украина, Устройство, Цена эпродажи.
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