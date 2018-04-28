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Сооснователь Google рассказал об опасностях искусственного интеллекта

Сооснователь компании Google Сергей Брин
18:32 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Сергей Брин заверил, что его компания останется лидером в технологической и этической эволюции.

Сооснователь компании Google Сергей Брин написал корпоративное письмо, автором которого ежегодно является он или его коллега Ларри Пейдж, в котором обратил внимание на развитие искусственного интеллекта и возможные негативные последствия его разработки. Брин обеспокоен быстрым развитием этой технологии. 

В начале письма Брин назвал нынешний бум в отрасли "ренессансом" и заявил "новая весна в развитии искусственного интеллекта — это самая значительная компьютерная разработка в моей жизни". Он также добавил, что процессоры, установленные на серверах Google сегодня, в миллион раз мощнее Pentium II, которые были на них изначально.

Вместе с тем, Брин заметил, что "такие мощные инструменты приносят с собой новые вопросы и ответственность". По его мнению, искусственный интеллект может быть использован для изменения природы и количества рабочих мест или для манипулирования людьми. "Опасения безопасности варьируются от страхов научно-фантастического стиля до проверки работоспособности беспилотных автомобилей", - заявил Брин.

Он подчеркнул, что холдинг Alphabet занимается разработкой искусственного интеллекта, "который не жульничает" и "чьи решения могут быть легко поняты людьми". Он также отметил, что компания останется лидером в технологической и этической эволюции.

Ранее издание The Economist писало, что искусственному интеллекту придется научиться объяснять свои "мысли" и действия. Человечество больше не боится, что машина выйдет из-под контроля и начнет делать что-то, о чем ее не просили. Страшнее то, что она выполнит нужную работу, но в какой-то непредсказуемый и вредный способ, который она определит как рациональный, но который дорого обойдется людям. Ведь разработчики до сих пор не всегда точно понимают, как именно происходит процесс машинного обучения.

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Новости технологии, Google, Интеллект, Искусственный интеллект, Сергей Брин, Сооснователь компании, Техно.
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