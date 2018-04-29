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Дуров предупредил пользователей Европы о возможных сбоях в работе Telegram

Мессенджер Telegram
08:50 Сегодня Телеграф
УНН

Новости технологии: Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о трудностях с подключением к мессенджеру у пользователей европы из-за перегрева серверов.

Пользователи Telegram в Европе в течение нескольких часов могут испытывать трудности с подключением из-за перегрева серверов. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте основатель мессенджера Павел Дуров.

“Массовый перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей. Приносим извинения за неудобства — проблема решается”, — написал Дуров.

Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе мессенджера уже зафиксировано сбой: 78% пользователей имеют проблемы с подключением, еще 21% — с отправкой сообщений. Сбои наблюдаются в Украине, в Геримании, Италии, Франции, Нидерландах, Испании и других странах.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

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Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний, в результате чего ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России. Так, 27 апреля ряда российских пользователей оказались недоступны “ВКонтакте”, “Яндекс”, Twitter, Facebook и “Одноклассники”. Роскомнадзор пояснил, что “кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов” связано с “технологическими особенностями работы системы”.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью РИА Новости ранее заявил, что заблокировать Telegram посредством внесения в “черный список” IP-адресов невозможно, и война с мессенджером “продлится вечно”.

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Новости технологии, Мессенджер Telegram, Павел Дуров, Пользователи Европы, Проблемы с доступом.
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