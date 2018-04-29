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Глава отдела Microsoft Surface анонсировал новый девайс

Surface
13:28 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Глава отдела Microsoft Surface Панос Панай опубликовал на своей странице в Twitter изображение своего рабочего стола.

Интересно то, что в правом углу снимка Панай наглым образом затер некий девайс. Изображение подписано тегом «#ProductDay», что вызывает у общественности неподдельный интерес. Видимо, топ-менеджер этого и добивался.

На этом фоне в очередной раз поползли слухи о смартфоне Surface Phone. Главный редактор WPCentral Дэниэл Рубино решил лично увеличить фото и еще раз внимательно его изучить. Он обратил внимание на блики на фотографии и предположил, что фотограф также мог использовать телефон Surface Phone.

Стоит заметить, что Панос Панай никогда не отличался частотой публикаций в социальных сетях. Его посты, в основном, появляются в преддверие дебюта новых продуктов, поэтому, думаем, можно запасаться попкорном.

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Новости технологии, Microsoft, Microsoft Surface, Девайсы, Новый девайс Microsoft Surface, Панос Панай.
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