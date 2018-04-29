Эксперты назвали лучший смартфон для снимков

Ассоциация Technical Image Press Association включила китайский смартфон Huawei P20 Pro в число лучших продуктов 2018 года. Устройство получило звание "Лучший смартфон для фото".

Напомним, что Huawei P20 Pro, представленный в конце марта нынешнего года, оснащен тройной основной камерой. Одна из матриц является черно-белой. Объединение изображений со всех трех матриц позволяет получить более детализированное изображение с широким динамическим диапазоном и качественной цветопередачей.

Стоит отметить также, что P20 Pro и его "младший брат" P20 заняли первые два места в рейтинге мобильных камер авторитетного издания DxOMark. Остальные места в пятерке лучших достались Samsung Galaxy S9+, Google Pixel 2 и Apple iPhone X.