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Эксперты назвали лучший смартфон для снимков

Huawei P20 Pro
15:42 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Устройство получило звание "Лучший смартфон для фото".

Ассоциация Technical Image Press Association включила китайский смартфон Huawei P20 Pro в число лучших продуктов 2018 года. Устройство получило звание "Лучший смартфон для фото".

Напомним, что Huawei P20 Pro, представленный в конце марта нынешнего года, оснащен тройной основной камерой. Одна из матриц является черно-белой. Объединение изображений со всех трех матриц позволяет получить более детализированное изображение с широким динамическим диапазоном и качественной цветопередачей.

Стоит отметить также, что P20 Pro и его "младший брат" P20 заняли первые два места в рейтинге мобильных камер авторитетного издания DxOMark. Остальные места в пятерке лучших достались Samsung Galaxy S9+, Google Pixel 2 и Apple iPhone X.

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Новости технологии, Huawei, Huawei P20 Pro, Technical Image Press Association, Лучший смартфон для снимков, Смартфоны, Телефоны.
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