Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)

Разработчики Disney вместе с работниками Массачусетского технологического института создали куртку, которая может имитировать физические объятия или удары по телу. Также, надев эту куртку человек может почувствовать сдавливания кольцами змей, как по спине стекает грязь, или как вибрирует мотоцикл. Дело в том, что в куртку встроены 26 воздушных камер, которые можно контролировать с помощью специального программного обеспечения. Эти камеры расположены спереди, сзади, по бокам куртки, а также на рукавах. Куртка также имеет специальные датчики, которые распознают, на какие именно части тела надо нажимать. Как рассказали разработчики, они планируют, что куртка сможет имитировать различные эффекты, например учащенное сердцебиение, сильный дождь и тому.