Volkswagen создал уникальные чехлы для смартфонов (Видео)

Компания Volkswagen разработала специальные чехлы для телефонов, которые должны предупреждать водителей об опасности переписки за рулем. Материал для чехлов компания выбрала символичный – металл разбитых машин. Как рассказали в компании, чехлы подходят для iPhone 8, во время их изготовления использовали листовой металл с автомобилей Volkswagen, которые были разбиты в авариях. Сейчас уже выпустили 153 чехла – эта цифра тоже символичная, она равна количеству серьезных аварий в Швеции в феврале этого года. Каждый чехол выполнен вручную и имеет свой уникальный номер. "Мы знаем, как это бывает: находясь за рулем, внезапно берешь телефон, чтобы ответить на звонок или отправить сообщение, однако в этот момент вероятность попасть в ДТП увеличивается в 23 раза. Мы надеемся, что чехол для телефона, сделанный из машин, разбитых в таких авариях, заставит человека подумать дважды, прежде чем он решит взять в руки телефон", – пояснил бренд-менеджер в стокгольмском подразделении Volkswagen Юхан Карлссон. Кстати, средства, вырученные от продажи чехлов, пойдут на счет благотворительной организации Trafikskadefonden, которая занимается помощью людям, пострадавшим в авариях. Один такой уникальный чехол стоит 69 долларов (1800 гривен).