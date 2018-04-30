В Instagram начали тестировать новые интересные функции

Это опция Mute, которая позволяет скрыть посты некоторых пользователей в ленте, и SloMo, которая будет ускорять видео.

Одним из нововведений должна стать опция Mute ("Заглушить"), которая позволит фильтровать публикации, которые вы не хотите видеть в своей ленте. Вы по-прежнему остаетесь подписанными на людей, которых вы игнорируете, и они никоим образом не узнают, что вы решили игнорировать их фото. Стоит отметить, что вы в любой момент можете убрать человека из списка игнорируемых и продолжить получать его снимки в ленту. Подобная функция есть в нескольких других сервисах, например, в Twitter.

Также разработчики тестируют еще одно новшество, которое вскоре может появиться в Instagram – возможность записывать и выкладывать видео в режиме SloMo. Однако, когда Instagram добавит функции Mute и SloMo в приложение, пока неизвестно.