Новый iPhone лишат важной функции

Сейчас о новинках известно не много, однако по слухам инсайдеров, компания представит в этом году 3 телефона: два с OLED-экранами и один без.

Поэтому известный аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо предположил, что iPhone 2018 будет иметь 6,1-дюймовый IPS-экран. Однако новинка от iPhone не получит поддержки технологии распознавания лиц и технологию 3D touch.

Вместо этой технологии смартфон оснастят более простой версией, Cover Glass Sensor. Эта функция предполагает, что сенсорные элементы вынесены на панели самого дисплея и встроены в защитное стекло, прикрывающее дисплей. Кроме того, смартфон покроют сенсорным слоем тонкопленочного материала.

Появление в iPhone 2018 нового комбинированного стекла Cover Glass Sensor увеличит стоимость сенсорного экрана на 15%, то есть с 23 долларов до 26 долларов. Поэтому вероятно, чтобы удешевить стоимость iPhone 2018, решили лишить смартфон функции 3D touch.