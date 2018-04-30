Раскрыты характеристики смарт-телевизора Xiaomi Mi TV 4A Youth Edition

В дизайне Mi TV 4A Youth Edition использовали узкую рамочную конструкцию. Дисплей телевизора имеет разрешение 1920 × 1080 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Кроме того, он имеет угол обзора 178 градусов. Корпус телевизора весит 7,58 килограмма, а длина составляет 96,6 сантиметра.

В телевизоре применен процессор Amlogic с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, функционирующих на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Чип содержит интегрированный графический контроллер Mali-450, работающий на частоте 750 МГц. Объем оперативной памяти равен 1 Гбайт, емкость флэш-модуля – 8 Гбайт.

Как программная оболочка используется Xiaomi PatchWall – интуитивно понятный интерфейс с алгоритмом по типу искусственного интеллекта. Комплект поставки включает пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд.

Также Mi TV 4A Youth Edition поддерживает HDR10 и новейшей UHD HLG и формат Dolby Vision. Smart TV поддерживает двухдиапазонное WiFi-соединение, а также Bluetooth 4.2. Bluetooth-соединение позволяет телевизору подключаться к таким аксессуарам, как Bluetooth-мышь, динамики, клавиатура, игровая панель и другие.

Mi TV 4A Youth Edition поступит в продажу 4 мая всего за 1699 юаней (около 7000 гривень) на китайском рынке. Что касается других стран, пока о поставках ничего неизвестно, но новинку можно будет приобрести через китайские онлайн-магазины.