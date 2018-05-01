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Создан уникальный робот, способен превращаться в автомобиль (Видео)

J-deite RIDE
00:39 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости технологии: J-deite RIDE способен превращаться в робота точно так же, как Автоботы из фантастических фильмов серии "Трансформеры.

Одним необходима высокая эффективность и экономичность, другим требуются высокие динамические и скоростные характеристики, а третьим - максимальный уровень комфорта. И лишь малое количество людей мечтает о том, чтобы их автомобиль мог трансформироваться в 4-метрового робота. Мечта этого небольшого количества людей была воплощена в реальности компанией Brave Robotics.

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Компания Brave Robotics уже получила известность в определенных кругах, как разработчик технологий для механических трансформаций. Основным "козырем" этой компании является собственное программное обеспечение V-Sido, работающее с узлами и механизмами, выпускаемыми робототехнической компанией Asratec. Именно аппаратные средства этой компании были использованы в конструкции робота-автомобиля-трансформера RIDE и они обеспечивают все его "трансформационные" функции.

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Интересен тот факт, что конструкция трансформера RIDE была разработана проектировщиком Кунио Окававарой (Kunio Okawawara), который в свое время работал над проектами различных роботов и экзоскелетов, включая Mobile Suit Gundam. Проведение всех работ спонсировалось компанией Sansei Technologies, которая планирует использовать подобные технологии для обеспечения передвижений посетителей создаваемых ею луна-парков и тематических парков. А первый трансформер RIDE, который является своего рода опытным образцом, может быть сдан в аренду для того, чтобы стать экспонатом различных выставок и других мероприятий.

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Единственным недостатком трансформера RIDE является скорость его трансформации, которая не идет ни в какое сравнение со скоростью трансформации Автоботов. Но специалисты компании Brave Robotics уже работают над этой проблемой и, при условии наличия необходимого финансирования, ими будет создан новый вариант трансформера, скорость превращения которого будет уже намного выше.

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Все по теме:

Новости технологии, Brave Robotics, J-deite RIDE, Наука, Робототехника, Роботы-трансформеры, Технологии.
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