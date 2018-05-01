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1 мая: Google выпустил Doodle ко Дню труда

Смотрите фото (3)
1 мая - День труда
07:52 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Сегодня, 1 мая, Google отметил Первомай праздничным дудлом.

1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День трудаЧитать полностью

Во вторник, 1 мая, в Украине отмечают Праздник труда или День международной солидарности трудящихся. Праздник отмечается в 142 странах и территориях мира.

В некоторых странах Первомай отмечается в иное время - к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

Google посвятил дудл празднику труда, что бы поздравить трудящихся. Дудл доступен не во всех странах: 

Google Doodle представлен в виде открытки и очень похож на предыдущие дудлы, посвященные 1 маю. 

История: 

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

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С 1 мая: красивые поздравления с Днем труда в стихах и прозе, лучшие открытки Читать полностью

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы.

В СССР Первомай долгие годы был основным государственным праздником. 1 мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней официальной первомайской демонстрации.

В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в праздник Весны и Труда.

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Все по теме:

Новости технологии, 1 мая, Doodle, Google, Google Doodle, Гугл дудл, День международной солидарности трудящихся, День труда, Первомай, Праздник.
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