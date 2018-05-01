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Эксперты предупреждают, что Xiaomi превращает собственных пользователей в зомби

Xiaomi
17:03 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Эксперт по мобильной технике считает, что агрессивная пиар-кампания Xiaomi способна зомбировать покупателей.

При этом основной приманкой служит соотношение цены и качества гаджетов.

Поклонники Xiaomi в своем большинстве уверены, что их смартфоны лучшие в мире. Якобы по качеству они превосходят Apple, Galaxy, и любого другого конкурента, а за свои гаджеты производитель просит скоромную сумму, и именно поэтому их покупают. Но специалисты в мобильной технике утверждают, что главной причиной популярности Xiaomi является агрессивная пиар-кампания бренда.

Дело в том, что гаджеты подобного с Xiaomi качества продаются в большом количестве в Китае. Но свою фан-базу компания набирает и с помощью большой скорости производства новых моделей гаджетов – в среднем в компании на производство гаджета идет около месяца. Также лояльные поклонники Xiaomi привлекаются производителем для бета-тестирования, исследования и создания инноваций на безвозмездной основе для фанатов.

Важнейшую роль в маркетинге играет и так называемое "сарафанное радио", благодаря которому слухи о доброкачественности нового гаджета передаются из уст в уста. Все это формирует положительную репутацию бренда.

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Новости технологии, Xiaomi, Зомби, Компания, Пользователи, Техно, Эксперты.
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