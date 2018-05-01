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Компания Samsung официально представила новые смартфоны

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 +
21:29 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 + официально поступят в продажу 18 мая.

30 апреля компания Samsung официально представила в США новые модели Galaxy S9 и Galaxy S9 + в вариантах с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.

Обе версии доступны для предварительного заказа с 1 мая. Эти модели официально поступят в продажу 18 мая. Как известно, предыдущие версии Galaxy S9 / S9 + имеют 64 ГБ памяти. При этом смартфоны имеют поддержку карт microSD.

Преимущество при покупке новых моделей заключается в том, что встроенная память более быстрая, чем карта microSD, поскольку это UFS 2.1. Таким образом, программы и файлы на встроенном хранилище будут запускаться быстрее, чем на карте памяти.

Кроме того, в новых моделях тоже есть microSD, поэтому вы можете получить до 400 ГБ дополнительной памяти.

Стоимость Galaxy S9 с 128 ГБ памяти стоит 770 долларов (20 тысяч гривен), а модель на 256 ГБ будет стоить 820 долларов (21 400 гривен). Между тем за модель Galaxy S9 + с 128 ГБ памяти надо заплатить 890 долларов (23 200 гривен), а модель с 256 ГБ памяти обойдется в 940 долларов (24 500 гривен).

Обе версии доступны в фиолетовом, синем и черном цветах.

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Новости технологии, Samsung, Samsung Galaxy S9, Новинка Samsung, Смартфоны.
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