Facebook начал тестировать новую кнопку для выражения несогласия

Социальная сеть Facebook тестирует в некоторых странах новую кнопку "downvote", которая дает возможность выражать несогласие с публикациями.

"Сейчас Facebook тестирует свою кнопку "downvote" в Новой Зеландии после аналогичного исследования, что состоялось в США в феврале", - говорится в сообщении.

Пользователи из Австралии также сообщают о появлении такой опции на некоторых публичных страницах.

В компании отметили, что эта кнопка не является дизлайком. Опция позволяет пользователю соцсети пожаловаться на комментарии под постами публичных страниц.

Представители Facebook объясняли ранее, что этот тест нового инструмента правильнее было бы назвать "изучением функции, которая позволит пользователям дать обратную связь на комментарии к публичной страницы".