Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

Facebook начал тестировать новую кнопку для выражения несогласия

Facebook
20:23 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Работники Facebook объяснили, что кнопка не будет являться дизлайком.

Социальная сеть Facebook тестирует в некоторых странах новую кнопку "downvote", которая дает возможность выражать несогласие с публикациями.

"Сейчас Facebook тестирует свою кнопку "downvote" в Новой Зеландии после аналогичного исследования, что состоялось в США в феврале", - говорится в сообщении.

Пользователи из Австралии также сообщают о появлении такой опции на некоторых публичных страницах.

В компании отметили, что эта кнопка не является дизлайком. Опция позволяет пользователю соцсети пожаловаться на комментарии под постами публичных страниц.

Представители Facebook объясняли ранее, что этот тест нового инструмента правильнее было бы назвать "изучением функции, которая позволит пользователям дать обратную связь на комментарии к публичной страницы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Facebook, Несогласие в Facebook, Новые функции в Facebook, Социальные сети.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

1 мая: Google выпустил Doodle ко Дню труда Создан уникальный робот, способен превращаться в автомобиль (Видео) В Сети появились новые подробности о Meizu М7

Последние новости

Новообнаруженное мегаскопление может стать самым массивным объектом Вселенной Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе Беспорядки во Франции: 200 человек задержано
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
06:00 В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
04:45 Прокачали свои тачки: Странный тюнинг от любителей выделиться из толпы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0