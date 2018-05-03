Google посвятил уникальный дудл иллюзионисту Жоржу Мельесе

Новый Doodle появился 3 мая на главной странице Google в честь Жоржа Мельеса. Это первый в мире интерактивный панорамный дудл в виртуальной реальности (VR), разработанный совместно командами Google Интерактивные короткометражки, Google Arts & Culture и Французской синематеки. При желании можно надеть специальные VR-очки и оказаться посреди мультика. Но и без специальных приспособлений есть чем заняться - с помощью мышки можно крутить виртуальной головой.

Фокусник Жорж Мельес стал одним из основоположников мирового кинематографа. Он нашел способ создания кинотрюков и спецэффектов и снял первый в истории научно-фантастический фильм.

Дудл можно посмотреть в формате панорамного видео:

Мельес стал основоположником кинематографа, придумав множество технических и художественных приемов. Снял более пятисот короткометражных фильмов, самый известный из которых - "Путешествие на Луну" (1902).