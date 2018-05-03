Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

Google посвятил уникальный дудл иллюзионисту Жоржу Мельесе

Гугл посвятил дудл Жоржу Мельесу
08:34 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Дудл посвящен выдающемуся французскому иллюзионисту и режиссеру Жоржу Мельесу и его произведению "Завоевание полюса" (A la conquête du pôle, 1912).

Новый Doodle появился 3 мая на главной странице Google в честь Жоржа Мельеса. Это первый в мире интерактивный панорамный дудл в виртуальной реальности (VR), разработанный совместно командами Google Интерактивные короткометражки, Google Arts & Culture и Французской синематеки. При желании можно надеть специальные VR-очки и оказаться посреди мультика. Но и без специальных приспособлений есть чем заняться - с помощью мышки можно крутить виртуальной головой.

Фокусник Жорж Мельес стал одним из основоположников мирового кинематографа. Он нашел способ создания кинотрюков и спецэффектов и снял первый в истории научно-фантастический фильм.

Дудл можно посмотреть в формате панорамного видео:

Мельес стал основоположником кинематографа, придумав множество технических и художественных приемов. Снял более пятисот короткометражных фильмов, самый известный из которых - "Путешествие на Луну" (1902).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Doodle, Google, Google Doodle, Дудл, Жорж Мельес, Иллюзионист Жорж Мельес, Режиссер Жорж Мельес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Эксперты предупреждают, что Xiaomi превращает собственных пользователей в зомби Xiaomi Mi Band 3 получит интересную функцию Разрабатывают специальные кеды для геймеров

Последние новости

Утвержден список предприятий для приватизации в 2018 году Этот универсальный мужчина может превратить себя в любого персонажа (Фото) В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:34 Масштабные наводнения в Сомали: пострадали около полмиллиона человек
14:32 Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0