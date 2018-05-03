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В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber

Viber
13:49 Сегодня Телеграф
www.unn.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Viber также могут заблокировать на территории РФ.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

Как сообщалось ранее, Telegram заблокировали в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

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Новости технологии, Telegram, Viber, Блокировка Telegram, Мессенджеры.
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