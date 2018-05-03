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Последнее обновление для Windows 10 оказалось несовместимым с Google Chrome

Windows 10
19:25 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Дата выхода очередного, возможно, на этот раз корректного, обновления пока неизвестна.

В конце апреля 2018 года компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10. Однако вместо исправления ошибок, очередная версия операционной системы привнесла несколько новых багов. Об этом сообщает MSpoweruser.

Последнее обновление было выпущено для того, чтобы исправить огрехи, допущенные в предыдущих версиях операционной системы. Но, похоже, его выпустили слушком рано, поэтому не обошлось без новых ошибок.

Многие пользователи заметили проблемы в работе микрофона и мыши, а также столкнулись с нарушениями при отправке отчетов об ошибках, настройке экрана и многоканального звука.

Помимо этого, после очередного обновления перестал запускаться браузер Microsoft Edge, а Google Chrome начал постоянно зависать.

Пока представители Microsoft и Google ищут способ восстановить совместимость продуктов, завсегдатаи компьютерных форумов предлагают собственные решения разной степени эффективности.

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Новости технологии, Google, Microsoft, Windows 10, Обновление, Операционная система, ОС.
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