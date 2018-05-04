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Новые iPhone будут заряжаться гораздо быстрее

iPhone
09:45 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: iPhone 2018 года выпуска могут обзавестись зарядными устройствами мощностью 18 Вт.

Пользователи смартфонов Apple не могли не обратить внимание на то, что в комплекте с их девайсами всегда идут зарядные устройства на 1 ампер. Этот факт существенно удручает, особенно владельцев самого дорого iPhone X, стоимость которого превышает $1000. Согласно новым данным, купертиновцы в скором времени могут перейти на использование новых типов ЗУ.

По слухам, iPhone 2018 года выпуска обзаведутся зарядными устройствами мощностью 18 Вт, которые будут оснащены портом USB-C, а в комплекте будет поставляться кабель с разъемами USB-C и Lightning.

Если слухи подтвердятся, то "яблочные" смартфоны нового поколения будут заряжаться гораздо быстрее. Кроме того, можно будет использовать комплектный кабель для подключения к современным ноутбукам MacBook.

Несмотря на регулярные сообщения о снижении популярности смартфонов Apple, купертиновский производитель продолжает заявлять о повышении продаж.

Если Apple действительно начнет комплектовать свои смартфоны таким ЗУ и таким кабелем, ей можно будет простить удаление из комплекта переходника с Lightning на аудиоразъем.

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Новости технологии, Apple, iPhone, iPhone X, MacBook, Новые iPhone, Технологии.
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