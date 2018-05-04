Google прекратил работу популярного сервиса на Android

На этот раз под горячую руку попало фирменное приложение для управления главным экраном Now Launcher, которое также известно под названием Google Старт.

Уже в течение нескольких лет с помощью приложения пользователи могли получить смартфон под управлением операционной системы Android именно таким, каким его и создавали разработчики.

Последняя версия Google Now Launcher оказалась несовместима с большинством устройств. Осталось только несколько аппаратов, на которые приложение можно установить через Google Play. Среди них – BlackBerry KEYone и Motorola Moto X первого поколения.