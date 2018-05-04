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Google прекратил работу популярного сервиса на Android

Google
18:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: phonearena.com.

Новости технологии: Компания Google продолжает закрывать собственные сервисы.

На этот раз под горячую руку попало фирменное приложение для управления главным экраном Now Launcher, которое также известно под названием Google Старт.

Уже в течение нескольких лет с помощью приложения пользователи могли получить смартфон под управлением операционной системы Android именно таким, каким его и создавали разработчики.

Последняя версия Google Now Launcher оказалась несовместима с большинством устройств. Осталось только несколько аппаратов, на которые приложение можно установить через Google Play. Среди них – BlackBerry KEYone и Motorola Moto X первого поколения.

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Новости технологии, Android, Google, Google Старт, Now Launcher, Сервис, Смартфон, Техно.
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