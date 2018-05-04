https://telegraf.com.ua/files/2018/05/google-search-app-ios-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4045450-google-prekratil-rabotu-populyarnogo-servisa-na-android.html
Google прекратил работу популярного сервиса на Android
Новости технологии: Компания Google продолжает закрывать собственные сервисы.
На этот раз под горячую руку попало фирменное приложение для управления главным экраном Now Launcher, которое также известно под названием Google Старт.
Уже в течение нескольких лет с помощью приложения пользователи могли получить смартфон под управлением операционной системы Android именно таким, каким его и создавали разработчики.
Последняя версия Google Now Launcher оказалась несовместима с большинством устройств. Осталось только несколько аппаратов, на которые приложение можно установить через Google Play. Среди них – BlackBerry KEYone и Motorola Moto X первого поколения.
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