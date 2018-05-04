Xiaomi выпустит новый бюджетный смартфон Redmi S2 (Видео)

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход в ближайшее время нового смартфона. Догадки подтвердились и компания выпустит Redmi S2. Производитель показал сам телефон и назвал дату его презентации. За неделю до официального анонса о новом Redmi S2 известна вся информация. Внешне он будет похож на последние смартфоны компании – Redmi Note 5 и Mi6X. Он также будет иметь 5,99-дюймовый HD+ дисплей, чип Snapdragon 625, 2/3/4 гбайт оперативной и 16/32/64 гбайт постоянной памяти. Кроме того, смартфон получит слот для microSD-карты. Работать Redmi S2 будет под управлением Android 8.1 Oreo. Смартфон также наградят батареей на 3080 миллиампер часов, двойной основной камерой на 13 Мп + 8 Мп с поддержкой электронной стабилизации и фронтальной камерой на 5 Мп с функцией Face Unlock. Стоит отметить, что презентация Xiaomi Redmi S2 запланирована на 10 мая.