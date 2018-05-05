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Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в мире
10:55 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: Лидером в первом квартале 2018 года стал iPhone X. Следом за ним идут iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Эксперты компании Strategy Analytics составили рейтинг самых продаваемых смартфонов первого квартала 2018 года. Возглавил список iPhone X, который был продан количеством в 16 миллионов штук. Об этом отмечено на сайте компании.
Далее в рейтинге идут iPhone 8 и iPhone 8 Plus, показатели которых составляют 12,5 и 8,3 миллиона штук.
В ТОП-6 самых продаваемых смартфонов также вошли iPhone 7, Xiaomi Redmi 5A и Samsung Galaxy S9 Plus. При этом смартфон Xiaomi показал столь высокие результаты благодаря цене - стоимость его составляет менее 100 долларов.
Telegraf.com.ua