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X

Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в мире

iPhone X
10:55 Сегодня Телеграф
korrespondent.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Лидером в первом квартале 2018 года стал iPhone X. Следом за ним идут iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Эксперты компании Strategy Analytics составили рейтинг самых продаваемых смартфонов первого квартала 2018 года. Возглавил список iPhone X, который был продан количеством в 16 миллионов штук. Об этом отмечено на сайте компании.

Далее в рейтинге идут iPhone 8 и iPhone 8 Plus, показатели которых составляют 12,5 и 8,3 миллиона штук.

В ТОП-6 самых продаваемых смартфонов также вошли iPhone 7, Xiaomi Redmi 5A и Samsung Galaxy S9 Plus. При этом смартфон Xiaomi показал столь высокие результаты благодаря цене - стоимость его составляет менее 100 долларов.

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Новости технологии, iPhone X, Strategy Analytics, Рейтинг смартфонов, Самый продаваемый смартфон, Смартфоны.
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