Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в мире

Эксперты компании Strategy Analytics составили рейтинг самых продаваемых смартфонов первого квартала 2018 года. Возглавил список iPhone X, который был продан количеством в 16 миллионов штук. Об этом отмечено на сайте компании.

Далее в рейтинге идут iPhone 8 и iPhone 8 Plus, показатели которых составляют 12,5 и 8,3 миллиона штук.

В ТОП-6 самых продаваемых смартфонов также вошли iPhone 7, Xiaomi Redmi 5A и Samsung Galaxy S9 Plus. При этом смартфон Xiaomi показал столь высокие результаты благодаря цене - стоимость его составляет менее 100 долларов.