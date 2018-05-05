Instagram запускает собственную платежную систему

Соцсеть Instagram вводит функцию собственных платежей. Теперь в приложении можно будет зарегистрировать кредитную карту как часть профиля, настроить PIN-код, а затем покупать вещи сразу в Instagram, сообщает в пятницу, 4 мая, TechCrunch.

В компании подтвердили журналистам, что появились платежи для бронирования билетов и оплаты в ресторанах. Однако, эти возможности доступны пока для ограниченного числа пользователей. Вскоре появится возможность покупать билеты в кино через Instagram.

Ожидается, что нововведение станет серьезным стимулом для рекламодателей вкладывать больше средств в рекламу в Instagram, поскольку приложение упростит покупку и сэкономит время. Кроме того, Instagram Payments может побуждать пользователей совершать больше спонтанных покупок.

Instagram обещал запустить такую функцию еще с 2017 года.