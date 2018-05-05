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Появилась характеристика Xiaomi Mi7 в черном цвете

Xiaomi Mi7
15:17 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: 23 мая нас ждет анонс Xiaomi Mi7, что заменит текущую модель Xiaomi Mi6.

Скорее всего, новинка останется достаточно компактным по меркам наших дней устройством, хотя и получит широкоформатный дисплей, который к тому же будет щеголять выемкой в верхней части.

Ожидается, что флагман предложит поддержку беспроводной зарядки, функцию 3D-идентификации лица и датчик отпечатков пальцев интегрируют в экран.

При взгляде на новый рендер, который, как утверждает источник его опубликовавший, достоверный, сложно не заметить в нем черты iPhone X. До боли знакомая «монобровь» и вертикальная двойная камера на задней панели. Похоже, что корпус стеклянно-металлический и крышка сзади будет маркой, но это плата за поддержку беспроводной зарядки. Подбородок сохранен, но он стремится к минимальной толщине. В целом любителям эконом-флагманов и бренда Xiaomi новинка может зайти, особенно если компания найдет пути, как запросить за нее привлекательный ценник.

Напомним, что есть предсказания, что дебютирует Xiaomi Mi7 только в третьем квартале нынешнего года, а отсрочка с выходом флагмана связана с желанием компании совершить технологический рывок и предложить аналог Face ID. Правда, проблемы с работой системы заставляют отодвигать сроки релиза, но китайцы ребята упорные, должны все трудности преодолеть на радость фанатам.

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