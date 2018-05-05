Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине планируют переименовать две области
В Украине планируют переименовать две области
Новости: Сколько добыли газа в Украине с начала года
Сколько добыли газа в Украине с начала года
Новости: "Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
"Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
Новости: Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
X

Британцы проектируют беспилотник, способный год оставаться в воздухе

Беспилотник PHASA-35
22:09 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Беспилотник PHASA-35 использует долговечные аккумуляторные технологии.

Компании BAE Systems и Prismatic работают над созданием беспилотника на солнечных батареях, который сможет непрерывно летать в течение года.

Аппарат с 35-метровым размахом крыльев и весом всего 150 кг будут использовать для наблюдения и обеспечения связи в отдаленных районах.

Беспилотник PHASA-35 использует солнечные лучи в течение дня, чтобы зарядить батарею, которая позволит ему работать в темное время суток. Он использует долговечные аккумуляторные технологии и ультралегкие солнечные элементы для потенциального обеспечения полета на срок до 12 месяцев.

Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач, в том числе осуществлять наблюдение и поддерживать связь в удаленных районах. Его первые испытательные полеты ожидаются в следующем году после того, как модель масштаба один к четырем завершила успешный первый полет в прошлом году.

"PHASA-35 имеет возможность революционно изменить наши представления о связи. Я хотел бы выразить огромную благодарность команде, которая неустанно работала в течение последних двух лет, чтобы разработать PHASA-35 как проверенную, экономичную и надежную систему", - говорит Пол Брукс, основатель и управляющий директор Prismatic Ltd.

Майкл Кристи, директор по стратегии в авиационном секторе BAE Systems, сказал: "Prismatic - быстро развивающаяся и перспективная думающая компания, а PHASA-35 - отличный пример того, что команда может достичь за короткий промежуток времени. Мы стремились инвестировать в программу в рамках нашей долгосрочной стратегии изучения новых технологий и решений в области воздуха и космоса".

Как рассказали ученые, планируется замена подобными дронами более дорогостоящих спутников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Беспилотник PHASA-35, Компании BAE Systems и Prismatic, Наука.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Google прекратил работу популярного сервиса на Android В Китае проектируют самолет, основываясь на строении черепа дятла Компания Apple прекратила поддержку iOS 11.3

Последние новости

В Киеве такси попало в смертельное ДТП Украинцы выиграли серебро и бронзу на Гран-при по прыжкам в воду в России Туран наорал на лайнсмена и толкнул его во время матча (Видео)
Сегодня читают
01 Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
02 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
03 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
04 В РФ судят экс-начальника полигона за продажу Украине ракетных двигателей
05 Холостяк 8 сезон, 9 выпуск: проект покинуло сразу несколько девушек (Видео)
Новости сегодня
22:32 В Кропивницком на взятке "погорел" майор полиции
22:25 МОК не нашла фактов коррупции в боксе на Олимпиаде-2016
22:20 Американская модель стала самой дорогой звездой в Instagram
22:12 Хоккеист Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ (Видео)
22:05 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: NASA запустила космическую миссию на Марс
NASA запустила космическую миссию на Марс
Добавить комментарий
0