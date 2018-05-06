Появилась приятная новость для владельцев флагмана Honor 8

Распространяется информация, что компания над этим работает.

Как сообщает ресурс PhoneArena, произойдет такой релиз в ближайшее время.

Одновременно отмечается, что владельцы Honor 8 уже могут скачать Android 8.0 Oreo, однако эта ОС доступна только китайской версии этого смартфона.

Так, обновление весит 1.3 ГБ. Кроме того, здесь присутствуют новые темы, улучшенный интерфейс EMUI 8, функции искусственного интеллекта, а также нововведения Android 8.0 Oreo: точки сообщений, автозаполнение, функция "картинка в картинке", быстрая оптимизация и новая плавающая навигационная панель.

Должна поддерживаться и архитектура Project Treble, поэтому смартфон будет быстрее получать актуальные версии ОС в будущем.

К слову, Honor 8 вышел в 2016 году. Устройство имеет 5.2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Kirin 950, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ ПЗУ, а также слот под карты microSD. В смартфоне установлена двойная основная камера на 12 Мп и фронтальная на 8 Мп. За автономность девайса отвечает батарея на 3000 микроампер-часов.