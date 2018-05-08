В Сингапуре система распознавания лиц будет искать опоздавших на рейс пассажиров
Новости технологии: Руководство сингапурского аэропорта Чанги рассматривает возможность внедрения систем распознавания лиц, чтобы находить пассажиров, которые опоздали на рейс.
Такое решение является частью мер по совершенствованию деятельности аэропорта, который шестой год подряд признается лучшим в мире. Об этом сообщает 24.ua со ссылкой на издание Asia One.
"Пассажиры, которые задерживаются в ресторанах и магазинах, стали действительно большой проблемой для нас, из-за них приходится откладывать вылеты самолетов, что в итоге приводит к сбоям во всем раскладе. Нам нужна эффективная система, которая бы отслеживала таких непунктуальных путешественников", – подчеркнул представитель аэропорта Стив Ли.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими компаниями-поставщиками таких услуг, в частности, с КНР и Францией. Так, в одной из китайских компаний, которая имеет представительство в Сингапуре, подтвердили переговоры с Changi Group – оператором воздушной гавани, а также сообщили, что готовы поставлять технологии, позволяющие распознавать до 1,8 миллиардов человек меньше чем за три секунды.
При этом Changi Group уже имеет опыт использования подобных технологий. В четвертом терминале аэропорта уже частично используется распознавание лиц. Пассажир, который вылетает из аэропорта, при желании может воспользоваться подобной услугой. На стойке самостоятельной регистрации будет сделана фотография, которая одновременно будет сгенерирована в данных паспорта, который также будет оцифрован на этой же стойке. После этого можно будет сдать багаж, получить посадочный талон, пройти паспортный контроль и непосредственно посадку в самолет.