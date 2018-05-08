В Сингапуре система распознавания лиц будет искать опоздавших на рейс пассажиров

Такое решение является частью мер по совершенствованию деятельности аэропорта, который шестой год подряд признается лучшим в мире. Об этом сообщает 24.ua со ссылкой на издание Asia One.

"Пассажиры, которые задерживаются в ресторанах и магазинах, стали действительно большой проблемой для нас, из-за них приходится откладывать вылеты самолетов, что в итоге приводит к сбоям во всем раскладе. Нам нужна эффективная система, которая бы отслеживала таких непунктуальных путешественников", – подчеркнул представитель аэропорта Стив Ли.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими компаниями-поставщиками таких услуг, в частности, с КНР и Францией. Так, в одной из китайских компаний, которая имеет представительство в Сингапуре, подтвердили переговоры с Changi Group – оператором воздушной гавани, а также сообщили, что готовы поставлять технологии, позволяющие распознавать до 1,8 миллиардов человек меньше чем за три секунды.

При этом Changi Group уже имеет опыт использования подобных технологий. В четвертом терминале аэропорта уже частично используется распознавание лиц. Пассажир, который вылетает из аэропорта, при желании может воспользоваться подобной услугой. На стойке самостоятельной регистрации будет сделана фотография, которая одновременно будет сгенерирована в данных паспорта, который также будет оцифрован на этой же стойке. После этого можно будет сдать багаж, получить посадочный талон, пройти паспортный контроль и непосредственно посадку в самолет.