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Новый iPhone может получить тройную камеру

iPhone
13:32 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Apple может выпустить во второй половине 2019 года iPhone с тремя задними 12-мегапиксельными камерами.

Компания Apple с большой вероятностью выпустит как минимум одну модель iPhone с тройной основной камерой.

Судя по всему, это произойдет во второй половине 2019 года.

Аналитик компании Yuanta Securities Джефф Пу прогнозирует, что Apple может выпустить во второй половине 2019 года iPhone с тремя задними 12-мегапиксельными камерами и оптической стабилизацией изображения. Пу пришел к такому выводу, изучив записку профилирования Largan, компании, которая производит телефонные линзы для Apple.

Прогноз Пу находится в соответствии с отчетом издания Economic Daily News, в котором также отмечается, что iPhone с тремя камерами будет выпущен в 2019 году. Два отчета независимо друг от друга упоминают те же три 12-мегапиксельные камеры, но Пу также предсказывает появление оптической стабилизации.

Пу полагает, что телефоны с тремя камерами станут следующим трендом в мире смартфонов, частично благодаря Huawei и ее трехкамерной модели Huawei P20 Pro.

Пока в ассортименте Apple представлены модели iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые оснащены сдвоенными камерами.

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Новости технологии, Apple, iPhone, Джефф Пу, Камера, Тройная камера.
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