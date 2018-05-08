Смартфон начального уровня LG K30 поступил в продажу

О намерениях LG представить смартфон K30 интернет-общественность узнала благодаря оператору T-Mobile, заблаговременно опубликовавшему некоторые технические подробности о гаджете на своем сайте. На следующий же день модель K30 была представлена непосредственно самими разработчиками, которые указали характеристики устройства и уточнили его цену в США.

Необходимо отметить, что LG K30 изначально ориентирован на американский рынок, где он будет доступен как на льготных условиях при условии контракта с T-Mobile, так и за полную стоимость. Указанное мобильное устройство получило IPS-экран формата 16:9 с диагональю 5,3 дюйма и разрешающей способностью 1280 × 720 пикселей. Базой для смартфона выступила SoC Snapdragon 425, вместе с которой предлагаются 2 Гбайт оперативной памяти.

Для хранения персональной информации в LG K30 предусмотрен 32-Гбайт флеш-накопитель с возможностью расширения встроенной памяти за счет карт microSD объемом до 2 Тбайт. На тыльной стороне гаджета имеется 13-Мп камера с фазовым автофокусом, чуть ниже которой расположился дактилоскопический сканер. Фронтальная камера представляет собой скромный 5-Мп сенсор.

Должный уровень автономности модели LG K30 обеспечивает аккумуляторная батарея на 2880 мА·ч, для которой предусмотрена возможность быстрой зарядки по технологии Quick Charge. Габаритные размеры смартфона составляют 148,6 × 74,9 × 8,6 мм. Роль предустановленной операционной системы в LG K30 отведена платформе Android 7.1 Nougat, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом UX 6.0. Производителем заявлена поддержка 4G VoLTE и NFC.

Клиенты T-Mobile смогут приобрести устройство в рассрочку, оплачивая по $9 в течение 24 месяцев.