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В сети появились данные о характеристиках новой видеокарты GeForce GTX 1180

NVIDIA
05:52 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В базе данных веб-ресурса TechPowerUp недавно появилась страничка с предварительными характеристиками видеокарты Nvidia GeForce GTX 1180.

По предварительной информации, основой новинки является 12-нм графический процессор GV104 на базе архитектуры Volta, который имеет в распоряжении 3584 ядра CUDA, 224 текстурных блока (TMU) и 64 блока рендеринга (ROP).

Об этом сообщает 24.ua, информация размещена на официальном сайте веб-ресурса TechPowerUp.

Рабочая частота GPU составляет от 1405 до 1582 МГц в динамическом разгоне. Подсистема памяти представлена 16 Гбайтами GDDR6 с 256-разрядным интерфейсом и эффективной частотой 12 ГГц, что обеспечивает пропускную способность на уровне 384 Гбайт за секунду.

В эталонном исполнении Nvidia GeForce GTX 1180 занимает два слота расширения и имеет длину 267 миллиметров. На карте распаяны три видеовыхода DisplayPort и один HDMI, а для подключения дополнительного источника питания используются 6- и 8-контактные разъемы PCI-E Power. Номинальный TDP новинки заявлен на уровне 200 Вт.

Стоит отметить, что это лишь предварительные характеристики и параметры GeForce GTX 1180, рабочие частоты могут измениться. С другой стороны, появление такой информации в распоряжении разработчиков утилиты GPU-Z свидетельствует об анонсе новинки уже в ближайшее время.

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Новости технологии, GeForce, NVIDIA, Видеокарта, комплектующие, Компьютеры.
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